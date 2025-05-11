Военно-воздушные силы США рассекретили облик беспилотного истребителя YFQ-44A, разработанного компанией Anduril по программе «Беспилотный боевой аппарат-напарник» (Collaborative Combat Aircraft).

YFQ-44A уже проходит наземные испытания, первый полет запланирован на лето 2025 года. «Это огромная веха и еще один шаг к первому полету», — заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин.

Беспилотный истребитель YFQ-44A Фото: © USAF

Истребитель YFQ-44A спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать и в связке с пилотируемыми истребителями, и автономно в боевых условиях, в том числе наносить удары и проводить разведку, сообщила компания-разработчик.

Беспилотные самолеты такого типа должны будут взаимодействовать с пилотируемыми истребителями F-35, F-22 и перспективными F-47, при выполнении различных боевых задач.