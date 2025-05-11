Newsweek сравнил российский «калибр» с американским Tomahawk

Россия проецирует мощь на огромные расстояния благодаря крылатым ракетам морского базирования «Калибр», превосходящим по характеристикам американские Tomahawk, пишет военный обозреватель Newsweek Тахар Раджаб.

Ракета 3М14 семейства «Калибр» имеет предполагаемую дальность до 2 тысяч километров. Варианты Tomahawk Block IV и Block V, состоящие на вооружении ВМС США, могут бить на расстоянии до 1,6 тысячи километров, приводит Раджаб тактико-технические характеристики ракет.

Большую часть полета «Калибры» летят на дозвуковой скорости (0,8 Маха), но, как известно из открытых источников, могут разгоняться до 2,5–3,0 Махов на конечном участке траектории. Tomahawk — дозвуковая ракета (0,74 Маха) и ей не хватает конечного ускорения, уточняет обозреватель.

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«Калибр» использует спутниковую навигацию ГЛОНАСС и инерциальное наведение с точностью в пределах нескольких метров. Tomahawk использует GPS, TERCOM (система коррекции траектории по рельефу местности) и DSMAC (цифровое сопоставление с координатами цели) с точностью до 10 метров.

Обе ракеты оснащены 450-килограммовой фугасной боеголовкой. При этом, как сообщается, «Калибры» способны нести ядерное оружие. Ранее у Tomahawk тоже была ядерная версия (TLAM-N), но Пентагон снял ее с вооружения, отмечает Раджаб.