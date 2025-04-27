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Западный эксперт раскрыл преимущества Т-90М перед Challenger 3

Источник:
19fortyfive
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Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв»
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Большой боевой опыт является главным преимуществом российского танка Т-90М над британским Challenger 3, считает американский военный эксперт Калеб Ларсон.

Challenger 3 представляет собой глубокую модернизацию Challenger 2. Машина получила систему активной защиты, усиленное бронирование, более мощный двигатель. Самым большим изменением стала замена 120-миллиметрового нарезного орудия на гладкоствольную пушку аналогичного калибра.

«Тем временем российский Т-90 может похвастаться грозным 125-миллиметровым орудием и компактной, низкопрофильной конструкцией с автоматом заряжания», — пишет Ларсон в статьей, опубликованной на портале 19FortyFive.

Но, по его словам, главное преимущество Т-90М перед британским Challenger 3 — его большой боевой опыт, полученный им в ходе специальной военной операции.

«Хотя российский танк понес ряд потерь на Украине, извлечение уроков из этих потерь для улучшения конструкции танка — реальное преимущество перед другими западными платформами, которые не прошли испытания в настоящем бою», — отметил Ларсон.


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