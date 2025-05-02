Дачников предупредили о штрафах за антисанитарию на участке

Россиян могут «заработать» штраф за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых запрещено, предупредила юрист Анастасия Билялова.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — пояснила «Прайм» юрист. Если участок напоминает свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.

За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий придется заплатить от 100 до 500 рублей.

Если держать на садовом и огородном участке коров, свиней и лошадей, можно получить штраф за нецелевое использование земель.

Если кадастровая стоимость участка определена, придется заплатить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена — от 10 до 20 тысяч рублей, отметила эксперт.

За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.