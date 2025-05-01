Командование ВСУ перебросило на север Сумского района Сумской области отряды сил специальных операций (ССО), Главного управления разведки (ГУР) и бригаду «Птицы Мадьяра».

На севере Сумского района Сумской области сегодня действуют сводные подразделения украинских десантников, морпехов, штурмовые и мотопехотные части, в том числе 67-й отдельной механизированной бригады, рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

Там также действуют отряды ССО, ГУР, СБУ и нацгвардии. «Переброшены на данный участок фронта также медийные подразделения вражеских дроноводов, в том числе пресловутые "Птицы Мадьяра" из 414-й бригады ударных БПЛА», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область резервы, в том числе с запорожского направления, из-за утери боеспособности подразделений.

Как заявил 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину, продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.