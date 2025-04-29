Сто дней Трампа: шок, трепет и сомнительные успехи

Первые сто дней президентства Дональда Трампа выдались шумными, но бессмысленными. План лихим наскоком установить мир на Украине успехом не увенчался. Провалилась попытка передела мирового рынка. Не удалось ему и сломить внутреннею оппозицию. Но шансы у 47-го президента США еще есть.

Трамп вступил в новый президентский срок со старым лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). И это не блажь эксцентричного политика. Соединенные Штаты переживают тяжелейший кризис сразу в нескольких сферах:

Экономической. Штаты давно перестали быть самой могущественной промышленной державой мира. Производства переехали в другие страны. Господство сохраняет американская финансовая система, но над ней «дамокловым мечем» висит колоссальный и постоянно растущий госдолг.

Политической. Вслед за утратой экономического лидерства в мире США постепенно сдают и политические позиции. Наступает «на пятки» Китай. Россия вступила в борьбу за свои национальные интересы.

Ценностной. Половина американцев настроены консервативно. Они отвергают леволиберальные ценности, которые им агрессивно навязывают. Им не нравиться пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола у детей и культура отмены.

Проблема в том, что, как оказалось, простым эволюционным путем решить указанные проблемы невозможно. Требуется кардинальная перенастройка системы. Трамп сейчас пытается это сделать.

Зачистка госаппарата

Первым делом Трамп взялся за перетряску государственного аппарата. В первый президентский срок бюрократы активно саботировали все его начинания. Без зачистки внутренней оппозиции в лице могущественной американской бюрократии реформы обречены на провал.

На это направление был брошен один из ближайших соратников президента — самый богатый человек на Земле Илон Маск. Он возглавил специально созданный под него департамент по повышению эффективности американского правительства (DOGE). Ему поставили цель снизить федеральные расходы. Параллельно взят курс на зачистку госаппарата от нелояльных Трампу людей.

Первым делом Маск разогнал Агентство США по международному развитию (USAID). Это было одно из тех ведомств, которые, по меткому выражению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, «транжирят деньги словно пьяные матросы». USAID, например, финансировало смену пола в Гватемале и детские шоу в Ираке.

Распущены были подразделения ведомств, отвечающие за инклюзивность и равенство. Но со временем работа департамента Маска погрязла в судебных исках. Некоторые ведомства стали откровенно саботировать его решения. Эксперты, впрочем, считают, что в борьбе с бюрократией Трамп играет в долгую и у него есть шансы на успех.

Тарифные войны

Главная задача Трампа — промышленное возрождение США и возвращение положительного сальдо торгового баланса. В эпоху расцвета глобализма бизнес вывел производства в другие страны, где зарплаты и другие издержки ниже, а значит меньше себестоимость продукции. В результате целые сектора экономики пришли в упадок и американцы стали покупать товары за рубежом.

С помощью традиционных экономических инструментов выправить такую ситуацию нельзя. Поэтому Трамп решил кардинально поменять правила игры. Его идея была проста: поднять таможенные пошлины на зарубежные товары так, чтобы их стало выгодно не ввозить, а производить на территории США.

В свойственной ему манере «шока и трепета» 5 апреля президент США ввел пошлины на импорт из 185 государств, в том числе на продукцию из Китая (34%), ЕС (20%), Японии (24%) и Индии (27%). СМИ запестрели заголовками «Трамп объявил миру торговую войну».

Самый богатый на Земле человек Илон Маск стал ближайшим соратником Дональда Трампа Фото : The White House

Но неожиданно Трамп уже через четыре дня пошел на попятную. 9 апреля он объявил о введении 90-дневного моратория на повышение пошлин для 75 стран. Как оказалось, удар в спину нанес ближайший союзник США. Япония стала распродавать государственные облигации США, на стабильности которых зиждется экономическое благополучие Штатов.

Как написал один аналитик, американская финансовая система «мигнула Трампу красным светом». Отменить решение о повышении пошлин президента умоляли Маск и министр финансов США Скотт Бессант. Соцопросы показали, что против торговой войны выступило и большинство американцев.

Лавры миротворца

Всю свою избирательную кампанию Трамп убеждал мир, что остановит «вооруженный конфликт» на Украине за 24 часа. Жизнь оказалась сложнее. Теперь он говорит, что это была лишь «фигура речи».

Трамп действительно хочет остановить конфликт на Украине по субъективным и объективным обстоятельствам. Во-первых, он не прочь получить лавры миротворца (Нобелевскую премию мира). Во-вторых, он прекрасно понимает бессмысленность и безнадежность финансовой и военной поддержки Украины.

Все что США могли заработать на Украине, они заработали. Впереди — только проблемы. Сейчас Трамп представляет противостояние России и Украин как «войну Джо Байдена». Если же он выступит на стороне Украины, конфликт станет его «войной» со всеми вытекающими отсюда репутационными издержками. Поэтому он так тщательно этого избегает.

Трамп избрал рациональную стратегию ведения переговоров. Его план предполагает признание Крыма и новых территорий, находящихся под контролем Москвы, российскими. Он пообещал снятие антироссийских санкций и отказ от притязаний Украины от вступления в НАТО. Это были минимальные требования России и она на них согласилась.

Сейчас мяч на стороне Украины и ее европейских союзников. Они отчаянно юлят, пытаясь склонить Трампа на свою сторону, но он пока остается непреклонен. Президент пригрозил выйти из переговоров, если его план отвергнут. Судя по всему, в таком случае прекратится и поддержка Киева со стороны Вашингтона.

У Зеленского есть выбор: мир или «воевать еще три года и потерять всю страну», заявил накануне Трамп.