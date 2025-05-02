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Что грозит за использование чужой банковской карты

Источник:
«Прайм»
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Законы предусматривают за использование чужой банковской карты штрафы и даже лишение свободы по уголовной статье, предупредил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

За совершение покупок по найденной на улице банковской карте могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции различные — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пять лет или лишение свободы на срок до шести лет, рассказал Диашов в интервью «Прайм».

«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства», — отметил эксперт.

Помимо этого, придется возместить владельцу потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.

Как вернуть отправленные на чужую карту деньги
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Экономика #Деньги #Законы
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