Суд разделил имущество основателей Wildberries

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества основателей Wildberries — Татьяны Ким и Владислава Бакальчука.

Согласно решению, 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, сообщила пресс-служба маркетплейса. Кроме того, за Ким остается 100% доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с компанией Russ, владельцами которой выступают братья Леван и Роберт Мирзояны. После этого стороны создали совместное предприятие, целью которого было заявлено создание цифровой торговой платформы.

Владислав Бакальчук заявил, что не согласен со сделкой и подал досудебную претензию. Он также встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries произошел «рейдерских захват». Татьяна Ким в ответ объявила о разводе.

Супруги создали Wildberries в 2004 году, на тот момент Бакальчуку принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%.