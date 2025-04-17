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Суд разделил имущество основателей Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Основательница Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Фото: © t.me/kimtatyana2024

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества основателей Wildberries — Татьяны Ким и Владислава Бакальчука.

Согласно решению, 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, сообщила пресс-служба маркетплейса. Кроме того, за Ким остается 100% доля в ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с компанией Russ, владельцами которой выступают братья Леван и Роберт Мирзояны. После этого стороны создали совместное предприятие, целью которого было заявлено создание цифровой торговой платформы.

Владислав Бакальчук заявил, что не согласен со сделкой и подал досудебную претензию. Он также встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries произошел «рейдерских захват». Татьяна Ким в ответ объявила о разводе.

Супруги создали Wildberries в 2004 году, на тот момент Бакальчуку принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%.

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Экономика #Торговля #Громкое дело
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