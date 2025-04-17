Земляне сфотографировали умирающую звезду

Европейское космическое агентство опубликовало на своем сайте изображение умирающей звезды в центре планетарной туманности NGC 1514. Другое название этого красивого объекта — «Хрустальный шар».

NGC 1514 находится в созвездии Тельца примерно в 1500 световых годах от Земли. На самом деле в центре туманности две звезды, которые на фото сливаются в одну. Астрономы установили, что светила вращаются друг вокруг друга по вытянутой орбите с периодом в девять лет.

«В центре снимка находятся две звезды, которые выглядят как одна и выделяются яркими дифракционными пиками. Звезды следуют по узкой, вытянутой девятилетней орбите и окутаны дугой пыли, представленной оранжевым цветом», — говорится в сообщении агентства.

NGC 1514 Фото: © ESA

При этом одна из звезд уже исчерпала свои внешние слои, оставив после себя горячее плотное ядро. Именно она выбрасывает в открытый космос столбы из газа и пыли, видимые на изображении.

Астрономам также удалось зафиксировать кольца вокруг объекта — они видны только в инфракрасном спектре. Они состоят из крошечных пылевых частиц, которые нагреваются под воздействием ультрафиолетового излучения.