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Температура рухнет на 20 градусов в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Резкое понижение температуры после жаркой погоды прогнозируется в регионах Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Там еще позавчера, на Алтае, температура была 29-31 градус. Постепенное перемещение антициклона приведет к тому, что воздух будет поступать в эти регионы с севера. И уже к концу недели заморозки, дневные температуры всего 6-8 градусов. То есть температура рухнет на 20-25 градусов», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

В Красноярске к концу недели температура после рекордных отметок опустится ночью до минус 10, а днем — до 0-2 градусов. «То есть температура тоже рухнет на 20 градусов», — отметил синоптик.

Ночные морозы до минус 5-10 градусов ожидаются в Омской, Новосибирской, Томской областях 18-19 апреля, сообщил Вильфанд ТАСС.

«Очень приличные морозы для этого времени. Аналогичная ситуация в республиках Алтай, Тыва и Хакасия. В период 19-20 апреля произойдет резкое понижение температуры, в Хакасии даже на 11 градусов температура будет ниже нормы», — спрогнозировал метеоролог.

Необычная погодная ситуация, как уточнил Вильфанд, сложится в Иркутской области, где на севере прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также ветер 23 метра в секунду, а на юге — гроза и пыльная буря.

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Жизнь #Погода #Алтайский край #Республика Алтай #Новосибирск #Томск
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