Директор Sollers заявил об уникальной проходимости нового внедорожника

Новый семиместный внедорожник Sollers получит уникальные свойства проходимости, у него будут локальные двигатель и коробка передач, сообщил генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев.

«Это будет сегмент полноразмерных рамных внедорожников с уникальными свойствами проходимости, аналогов которых в локальном производстве нет. Все то, что нужно нашим клиентам», — сказал Соболев в интервью ТАСС.

Основной технологический партнер по проекту внедорожника — китайская компания JAC. Проект находится на финальной стадии: в ближайшее время начнутся испытания как отдельных агрегатов, отметил директор «Соллерс».

«В первую очередь автомобиль получит локальный силовой агрегат — двигатель и коробку передач, также локализуем штамповку практически всех деталей кузова, детали экстерьера и интерьера и, конечно, компоненты системы безопасности — это тоже проект, который мы реализуем также на ульяновской площадке», — уточнил Соболев.

В планах УАЗа запустить производство и вывести новый внедорожник на рынок в конце 2025 — начале 2026 года. Стоимость автомобиля объявят ближе к запуску.