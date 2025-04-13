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Новорожденных детенышей кабана засняли в Алтайском заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
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Алтайский заповедник впервые запечатлел на видео новорожденных детенышей кабана в том момент, когда кабаниха обустраивала их на месте.

Весна — время когда у заповедных обитателей начинает появляться потомство, но увидеть место и первые дни диких зверят удается очень редко даже сотрудникам заповедника. Териолог заповедника Юрий Калинкин отснял на видео самку кабана с поросятами, которым всего несколько дней от роду.

«Кабаниха выбрала удачное место для опороса – под останцем (высокие столбы, которые образуются вследствие выветривания) на прителецком склоне Белинской террасы. Здесь маленьким диким свинкам не страшен дождь и достаточно тепла от солнца», — рассказали в заповеднике.

Засняли поросят с помощью беспилотника с тепловизионным модулем. «В Алтайском заповеднике это первый факт регистрации кабанят в таком возрасте. Эти наблюдения станут важным дополнением в изучении экологии популяции кабанов заповедника», — отметил Калинкин.

В первые дни жизни кабанята в основном кормятся молоком матери и спят, они еще с трудом передвигаются, но уже знакомятся с ближайшими к «гнезду» окрестностями.

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Сибирь #Республика Алтай #Звери #Видеоновости
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Топ комментариев

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.

c2h5oh76

вот ты, точно не имеешь отношения к Русским, так что ходи мимо, пинай перекати-поле и кизяки в монгольских...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

Н. Рожнов 1983

Это суицид F-16 пожил пора уже покойся с миром.