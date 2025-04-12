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Стало известно имя нового экстрасенса в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Экстрасенсы. Бытва сильнейших»

Новый участник проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» заменил ведьму Соню Егорову, которая добровольно ушла из шоу. Он появился в готическом зале после того, как героям выставили оценки зрителей.

Девятым экстрасенсом проекта стал мистик звука Юлий Котов, он участвовал в 19 сезоне «Битвы экстрасенсов» и сражался в двух сезонах «Реванша». По словам Башарова, за Котова еще два года назад активно голосовали зрители, чтобы тот попал в «Битву сильнейших».

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Ведущий предложил экстрасенсам, чтобы они решили, на каких условиях новый участник зайдет в проект. Было предложено три варианта: отдать баллы Егоровой, не давать баллов вообще и обнулить результаты всех экстрасенсов, чтобы справедливо начать новую «Битву».

В итоге, по решению большинства, решили отдать новому экстрасенсу баллы Егоровой. Котов на это не согласился, он предложил начать с нуля, при этом заявил, что претендует на победу в проекте.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха