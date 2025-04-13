Советский истребитель назвали «идеалом своей эпохи»

Советский истребитель Як-3 оказался идеалом своей эпохи, став непревзойденным в боях с лучшими самолетами Люфтваффе во время Второй мировой войны, считает старший научный сотрудник Центра национальных интересов (США) Брэндон Вейхерт.

«Преданный мнимыми "союзниками" и захваченный врасплох блицкригом, летом 1941 года Советский Союз оказался в тяжелейшем положении, когда нацистские войска и танки хлынули рекой на его территорию», — пишет Вейхерт в своей статье в The National Interest.

По его словам, залогом адаптации советских защитников и их выживания в борьбе с силами Третьего рейха стало создание целого ряда передовых систем — от танков до боевых самолетов. Одной из таких легенд стал истребитель Як-3 КБ Яковлева.

«Легкий и маневренный, Як-3 разрабатывался для противодействия грозным боевым самолетам Люфтваффе на Восточном фронте. Самолет поступил на вооружение в 1944 году и, попав в самое пекло войны с гитлеровской Германией, очень скоро снискал славу среди советских летчиков за исключительные характеристики и выдающиеся успехи», — отметил эксперт.

Интересно, что одной из самых прославленных частей, использующих Як-3, стал полк «Нормандия-Неман», в котором французские пилоты сражалась бок о бок с советскими летчиками, напомнил Вейхерт.