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Игроки «Мира танков» получат награды в честь рекорда Овечкина

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи «Мира танков» смогут получить награды в честь голевого рекорда Александра Овечкина, сообщается в официальном телеграм-канале игры.

«Узнав про рекорд, мы сразу же подумали — а какую машину нашей игры можно было бы ассоциировать с Александром? Это явно должна быть какая-то крепкая "восьмерка" с мощным выстрелом, сравнимым с фирменным броском из "офиса" Овечкина», — говорится в сообщении.

В итоге в качестве такого танка был выбран советский ИСУ-152 «Зверобой». Игроки на этой машине будут получать удвоенный опыт за бой, а также утроенный свободный опыт и опыт экипажа за каждый поединок. Для этого необходимо ввести промокод OVECHKIN895.

Александр Овечкин 6 апреля 2025 года во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин стал самым результативным снайпером лиги.

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