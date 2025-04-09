После самокатчиков у пешеходов появился новый враг — курьеры на электровелосипедах. Стараясь быстрее доставить заказы, они носятся во всю мощь, не обращая внимания на прохожих. Власти решили приравнять электровелосипеды к мопедам и распространить на них ПДД.

Если раньше курьеры передвигались пешком, на обычных великах или самокатах, то теперь настоящей находкой для них стали электровелосипеды. Они доступны — за 50-80 тысяч рублей можно взять вполне приличный аппарат. Не нужно крутить педали, благодаря маневренности можно проехать везде, где пройдет пешеход, а главное скорость — до 50 километров в час.

Тем, у кого нет средств на электровелосипед, пришли на помощь сервисы аренды. Некоторые службы доставки стали сами обеспечивать таким транспортом работников.

Угроза для пешеходов

При этом для электровелосипедов нет ограничений — правила передвижения на них не прописаны в нормативных документах.

За 2024 год в России зарегистрировано более 900 ДТП с участием электровелосипедов, погибли 25 и пострадали больше 900 человек. Почти в половине случаев на велосипедах передвигались курьеры сервисов доставки.

«Тротуары, когда-то тихие и безопасные места для прогулок, теперь становятся полем битвы за пространство. Пользователи электросамокатов, курьеры на электровелосипедах наводнили пешеходные зоны, создавая угрозу для безопасности пешеходов, особенно для самых уязвимых групп: детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями», — сказал член Совета Федерации Артем Шейкин.

Минтранс, МВД и Госдума приступили к работе над специальным законопроектом, который введет правила и ограничения для этого вида транспорта.

ГОСТ для электровелосипеда

Первыми с данной проблемой столкнулись Москва и Санкт-Петербург. На региональном уровне они стали вводить ограничения на передвижение электровелосипедов. На основе опыта двух столиц и разрабатывается новый закон.

Планируется ввести ГОСТ на электровелосипеды. Если у транспортного средства с педалями мощность двигателя не превышает 0,25 киловатта, то их водители должны будут руководствоваться правилами для велосипедистов.

Курьеры на колесах часто предпочитают передвигаться по тротуару Фото: © Sibnet.ru

Если мощность более 0,25 киловатта (а именно такими пользуются курьеры), то их фактически приравняют к мопедам. А это значит, что для движения на электровелосипедах нужно будет иметь водительское удостоверение категории «М», каску, зеркала заднего вида и включенные ходовые огни.

Для обоих этих видов обязательным будет наличие переднего и заднего тормозов, звукового сигнала, боковых световозвращателей.

Закон для велокурьера

Согласно правилам дорожного движения, водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов. Это значит, что движение мощных электровесипедов по тротуарам будет запрещено.

Проект закона также предполагает введение для курьеров медленных зон. К ним будут отнесены тротуары шириной менее двух-трех метров и мест с большим пешеходным трафиком. В Москве на таких участках скорость ограничена 10 километрами в час.

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По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, за скоростным режимом должны следить бортовые компьютеры. Которые также должны будут распознавать медленные зоны.

Разработчики закона планирует возложить ответственность за соблюдение правил не только на курьеров, но и на компании доставки. Их обяжут обучать своих сотрудников, контролировать их скорость и поведение на дороге, а также применять меры дисциплинарного воздействия за нарушения.

«Курьеры часто нарушают правила ПДД, чтобы заработать больше денег, доставив товары в срок или раньше указанного времени, но их погоня за наживой не должна провоцировать опасные для жизни граждан ситуации», — отметил Шейкин.