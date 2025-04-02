Минфин зафиксировал приток «ковбойских денег» в Россию

Иностранные хедж-фонды начали вкладывать в Россию «ковбойские деньги», сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, приток уже повлиял на динамику курса рубля и облигаций федерального займа.

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить», — сказал Чебесков в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка», передает РБК.

Замминистра уточнил, что российский рынок сейчас очень привлекательный с точки зрения долговых инструментов и акций, однако реальные размеры западных инвестиций сейчас оценить невозможно, так как для «захода» в Россию они используют дружескую инфраструктуру.

Чебесков добавил, что Минфин рассчитывает на существенный приток капитала в случае ослабления санкционного режима. Правительство уже работает над проектом указа президента, который даст гарантии иностранным инвесторам, готовым вложиться в российский рынок.