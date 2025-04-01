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SpaceX запустила миссию над полюсами Земли

Источник:
Sibnet.ru
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SpaceX приступила к реализации частной пилотируемой миссии Fram2, в рамках которой космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту впервые в истории обогнет Землю вокруг полюсов, сообщается на сайте компании.

Экипаж корабля состоит из четырех астронавтов. Командиром миссии стал мальтиец Чун Ванг, в роли командира корабля выступает Яннике Миккельсен из Норвегии. Кроме того, на борту Crew Dragon находится пилот Рабеа Рогге из Германии и австралийский врач Эрик Филлипс.

Для выведения корабля на орбиту использовалась ракета-носитель Falcon 9. Миссия Fram2 продлится от трех до пяти дней, полет будет проходить на высоте около 440 километров. За это время экипаж проведет 22 эксперимента.

Миссия Fram2 получила название в честь норвежского судна Fram, которое использовалось для изучения Арктики в конце XIX века и было построено по инициативе исследователя Фритьофа Нансена. В переводе с норвежского слово fram означает «вперед».

Ожидается, что Fram2 приводнится в Тихом океане. Для SpaceX это произойдет впервые, поскольку все предыдущие миссии компании заканчивались у побережья Флориды. После приводнения будет проведен финальный исследовательский эксперимент.

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