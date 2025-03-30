Трамп заявил, что «очень зол» на Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень зол» на российского лидера Владимира Путина и пригрозил ввести новые санкции против российской нефти.

Трамп в интервью каналу NBC сказал, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления. По мнению президента России, такое управление под эгидой ООН позволит провести на Украине выборы.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это по вине России <...>, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — предупредил Трамп.

Он сообщил, что собирается на неделе поговорить с российским лидером. Трамп также сказал, что Путин знает, что он зол, но отметил, что у него «очень хорошие отношения с ним» и «гнев быстро рассеется... если он поступит правильно».