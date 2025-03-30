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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что «очень зол» на Путина

Источник:
NBC
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень зол» на российского лидера Владимира Путина и пригрозил ввести новые санкции против российской нефти.

Трамп в интервью каналу NBC сказал, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления. По мнению президента России, такое управление под эгидой ООН позволит провести на Украине выборы.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это по вине России <...>, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — предупредил Трамп.

Он сообщил, что собирается на неделе поговорить с российским лидером. Трамп также сказал, что Путин знает, что он зол, но отметил, что у него «очень хорошие отношения с ним» и «гнев быстро рассеется... если он поступит правильно».

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Политика #Мир #Санкции
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Топ комментариев

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?