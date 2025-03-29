Аномальные вспышки зафиксировали в системе Проксима Центавра

Международная команда астрономов зафиксировала экстремальные вспышки в системе Проксима Центавра. В ней имеются планеты с потенциалом для формирования и поддержания жизни.

Необычную активность удалось обнаружить с помощью обсерватории ALMA в чилийской пустыне Атакама. Данные указали на экстремальную активность самой звезды сразу в нескольких диапазонах волн, говорится в статье исследователей, опубликованной Astrophysical Journal.

Радиотелескопы ALMA за 50 часов наблюдений зарегистрировали 463 вспышки с энергиями в диапазоне от 1024 до 1027 эрг. Они отличались короткой продолжительностью — от трех до 16 секунд.

Система Проксима Центавра по космическим меркам расположена в непосредственной близости от Солнечной системы — на расстоянии всего 4,24 световых лет. В ее центре находится красный карлик, масса которого в восемь раз уступает массе нашего Солнца.

В обитаемой зоне этой звезды в последние годы было обнаружено несколько планет. Обитаемой зоной называют расстояние от звезды, в пределах которого на планетах могут существовать условия для поддержания поверхностной воды в жидком состоянии.

Ученые отметили, что аномальная активность вспышек указывает на необходимость переоценить вероятность зарождения жизни в системе. Скорее всего, подобная активность снижает потенциал обитаемости планет.