Оценка за поведение в школах может появиться с 1 сентября 2025 года. Госдума подготовила закон, а Минопросвещения занялось разработкой критериев. Работа началась после того, как президент Владимир Путин удивился, что сейчас оценку за поведение не ставят.

Оценки за поведение в российских школах могут появиться с начала нового учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на расширенном заседании в Госдуме 20 марта.

«Что касается оценки за поведение, я честно скажу, что в целом это поддерживаю. Надо это обсуждать и смотреть, чтобы и родителей успокоить. Что касается пилотного проекта, я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем их», — сказал он.

«Чтобы на что-то влияла»

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года пожаловался на школьников, которые оскорбляют учителей, распускают слухи о них в соцсетях и даже применяют физическую силу.

«Это происходит потому, что учащиеся пользуются своей безнаказанностью, ведь учитель имеет право только сделать замечание, может сделать запись в дневнике, пожаловаться родителю», — сказал Иконников.

Общественник предложил решение проблемы, которое поддерживают 80% учителей и директоров школ, — возвращение оценки за поведение школьнику.

Президент в ответ удивился, что, оказывается, сейчас оценки за поведение не ставят, и поддержал эту идею, указав, что вопрос требует обсуждения.

«Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», — высказался Путин.

Подготовка к взрослой жизни

В феврале законопроект о введении в школах оценок за поведение внесли в Госдуму, авторы документа — депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. Они предложили внести изменения в статью 66 Закона «Об образовании в Российской Федерации», дополнив ее положением, что получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, оценивать которое будет педагог.

«Аттестационный отзыв о поведении помогает детям осознать личную ответственность за свои действия, что в свою очередь формирует навыки самодисциплины и самоконтроля», — говорится в пояснительной записке.

#Психо На расстоянии метра: где находятся личные границы

Депутаты считают, что оценка за поведение подготовит детей к взрослой жизни, «показывая, что их действия имеют последствия, что важно для успешного взаимодействия в обществе».

Пока Мипросвещения занимается разработкой критериев для новой системы. Конкретные предложения, как будет работать оценка за поведение, на что она повлияет, еще не озвучены.

«Это может быть балльная система оценки (с использованием критериев), сопряженная с самооценкой и последующим разбором с педагогом», — предположила советник министра просвещения России Наталия Золотарева в беседе с «Известиями».

По ее мнению, оценка поведения у старшеклассников может включать участие в социально значимых проектах, волонтерской деятельности, школьном самоуправлении.

Российские родители в основном положительно оценили возвращение в школе оценки за поведение — 65% высказались «за» в опросе, проведенном сервисом по поиску работы Superjob. Респонденты отметили, что «контроль воспитания необходим» и что «оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников» на фоне того, что «авторитет учителя утерян».

Против идеи выступают 18% опрошенных. По их мнению, оценка поведения — это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение».

«Помню, в советские времена у нас были "критерии воспитанности ребенка". Как выглядела проверка на воспитанность? Просили показать носовой платок. Нет его или скомканный - плохо, невоспитанный ребенок. Другое дело — отглаженный, аккуратно сложенный платочек. "Садись пять". Но разве это критерии?» — рассуждал в «Российской газете» научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования ВШЭ академик Виктор Болотов.

Исключение за «неуд»

Оценки за поведение существовали в Российской империи, их отменили после Октябрьской революции, но вернули в 1943 году. Пятерку ставили «за безупречное поведение учащегося». Четверку — «за заметное нарушение поведения», причем ее можно было иметь только в одной четверти. Неисправленная оценка снижалась на балл.

Тройку за поведение получали дети, которые «серьезно нарушали» правила поведения. Если школьник ее не исправлял, то педагоги устанавливали для него испытательный срок, который мог закончиться исключением. Двойкой оценивали тех, кто был обречен на исключение.

В 1970 году появились характеристики — примерное, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение. Высшая оценка означала, что ученик хорошо осваивает программу и активно участвует в школьной жизни. Как удовлетворительное оценивалось поведение без серьезных проступков и выполнение основных требований школы.

Оценка «неудовлетворительно» ставилась, если ученик систематически не подчинялся школьным правилам и требованиям учителей. Неуд в году был основанием для недопуска к экзаменам. В таком случае вместо аттестата выпускнику выдавали справку о том, что он прослушал школьный курс.

Оценки за поведение отменили в 1989 году. С тех пор их запрещается ставить как в журнал, так и в дневник.

Сейчас из школы можно отчислить ученика старше 15 лет, если он неоднократно нарушал устав учебного заведения, отрицательно влияет на других учащихся, нарушает их права и права учителей. Решение принимают с учетом мнения родителей ребенка и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.