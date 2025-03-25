Идеально круглое яйцо продали за рекордную сумму

Идеально круглое яйцо с фермы в Великобритании продали за рекордные 420 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).

Сотрудница фермы Фентон Элисон нашла необычное яйцо еще в январе. Она спросила у начальника, может ли выставить его на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность, рассказала Грин Independent.

Яйцо выставил на аукцион дом Bearnes Hampton & Littlewood. В марте неизвестный покупатель отдал за него 420 фунтов стерлингов.

По словам женщины, она хранила яйцо в соли, но не ожидает, что через столько месяцев его кто-нибудь съест. «Если я найду подобное яйцо еще раз, то разобью его, чтобы это было самым редким», — поделилась Грин, обрабатывающая 30 тысяч яиц в день.

Похожее яйцо в августе прошлого года ушло с аукциона за 150 фунтов стерлингов (17,5 тысячи рублей). Купивший его мужчина поделился со СМИ, что необычный лот привлек его внимание после выпитых нескольких пинт пива.

Физики сварили самое вкусное яйцо за 32 минуты