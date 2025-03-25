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Идеально круглое яйцо продали за рекордную сумму

Источник:
Sibnet.ru
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Идеально круглое яйцо и обычное яйцо
Фото: © Alison Greene / Fenton Farm

Идеально круглое яйцо с фермы в Великобритании продали за рекордные 420 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).

Сотрудница фермы Фентон Элисон нашла необычное яйцо еще в январе. Она спросила у начальника, может ли выставить его на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность, рассказала Грин Independent.

Яйцо выставил на аукцион дом Bearnes Hampton & Littlewood. В марте неизвестный покупатель отдал за него 420 фунтов стерлингов.

По словам женщины, она хранила яйцо в соли, но не ожидает, что через столько месяцев его кто-нибудь съест. «Если я найду подобное яйцо еще раз, то разобью его, чтобы это было самым редким», — поделилась Грин, обрабатывающая 30 тысяч яиц в день.

Похожее яйцо в августе прошлого года ушло с аукциона за 150 фунтов стерлингов (17,5 тысячи рублей). Купивший его мужчина поделился со СМИ, что необычный лот привлек его внимание после выпитых нескольких пинт пива.

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Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...

pepelmetal

Он описывает пристрастия нирабов, но ты не способен этого понять

Nik3316

уначальнице лижбы ляпнуть))))езжай на родину получай метку, не мучься уже в этой России)))