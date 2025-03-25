Идеально круглое яйцо продали за рекордную сумму

Идеально круглое яйцо с фермы в Великобритании продали за рекордные 420 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).
Сотрудница фермы Фентон Элисон нашла необычное яйцо еще в январе. Она спросила у начальника, может ли выставить его на аукцион, чтобы собрать деньги на благотворительность, рассказала Грин Independent.
Яйцо выставил на аукцион дом Bearnes Hampton & Littlewood. В марте неизвестный покупатель отдал за него 420 фунтов стерлингов.
По словам женщины, она хранила яйцо в соли, но не ожидает, что через столько месяцев его кто-нибудь съест. «Если я найду подобное яйцо еще раз, то разобью его, чтобы это было самым редким», — поделилась Грин, обрабатывающая 30 тысяч яиц в день.
Похожее яйцо в августе прошлого года ушло с аукциона за 150 фунтов стерлингов (17,5 тысячи рублей). Купивший его мужчина поделился со СМИ, что необычный лот привлек его внимание после выпитых нескольких пинт пива.