Стала известна стоимость расширенного на Белоруссию ОСАГО

Минимальная базовая ставка тарифа ОСАГО, расширенного на Россию и Белоруссию, для легковых авто составит 3400 рублей, максимальная — 3590 рублей. Тарифы прописаны в проекте Правил системы страхования Союзного государства.

Размер тарифов уже согласован, документ должны подписать в ближайшее время, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, говорится в сообщении пресс-службы организации.

По грузовым транспортным средствам минимальная базовая ставка тарифа составит 7560 рублей, максимальная — 7980 рублей. Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки.

Продавать полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию получат право только те страховщики, которые включены в перечень уполномоченных на осуществление операций в рамках межгосударственной системы страхования. Сейчас в этом списке девять страховых организаций.

Ожидается, что жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля 2025 года.