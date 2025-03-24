НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стала известна стоимость расширенного на Белоруссию ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
131 0

Минимальная базовая ставка тарифа ОСАГО, расширенного на Россию и Белоруссию, для легковых авто составит 3400 рублей, максимальная — 3590 рублей. Тарифы прописаны в проекте Правил системы страхования Союзного государства.

Размер тарифов уже согласован, документ должны подписать в ближайшее время, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, говорится в сообщении пресс-службы организации.

По грузовым транспортным средствам минимальная базовая ставка тарифа составит 7560 рублей, максимальная — 7980 рублей. Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки.

Продавать полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию получат право только те страховщики, которые включены в перечень уполномоченных на осуществление операций в рамках межгосударственной системы страхования. Сейчас в этом списке девять страховых организаций.

Ожидается, что жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля 2025 года.

Еще по теме
Минпромторг опроверг разработку закона о ТО машины перед продажей
Минтранс предложил считать самокатчиков водителями
Штраф за перевозку детей без автокресел увеличат вдвое
Автошколам выставят оценки за качество обучения
смотреть все
Авто #Автоправо #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Назван простой способ стать счастливее
США заберут под свой контроль атомные станции Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Uynachalnica

Это черный юмор такой? За подобное уголовка светит.

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...

Danilon

100 тысяч для беременных школьниц. Какая мерзость ! Как мы вообще дожили до таких "скреп" ? Кроме того,...