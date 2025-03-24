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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Арестович назвал срок завершения горячей фазы конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Все идет туда. Оно идет по принципу три шага вперед — два назад, но тем не менее. Стороны реально сегодня заинтересованы в прекращении войны. Это не значит, что они заинтересованы в прекращении глобального конфликта, но то, что эта фаза войны будет закончена в этом году – я практически не сомневаюсь», — сказал Арестович в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля — к Пасхе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф накануне назвал ключевой проблемой украинского урегулирования статус новых регионов России: Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

mosquito__2010

рыбак рыбака што тут удивляться

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...

GammiPluh

Он же имбецил с рождения, как будановым можно восхищаться? Взорвать все или убить всех это верх его гения