Украинцам стали раздавать «черные метки»

Приложение для военнообязанных на Украине стало присваивать пользователям особые метки, что фактически означает получение повестки.

Сначала в приложение появляется требование обновить военно-учетные данные, но при обновлении генерируется сообщение с красной полосой о нарушении правил воинского учета, пишет украинское издание «Страна».

После этого обладатель такой «черной метки» не может оформить себе бронирование от мобилизации, а при проверке документов такого человека могут задержать на любом блокпосту, выдать повестку и отправить на медкомиссию.

Ранее на Украине на фоне проблем с комплектованием армии были значительно ужесточены правила мобилизации. В частности, власти пересмотрели критерии бронирования, после чего многие критерии украинцев потеряли право на бронь.