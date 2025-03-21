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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Начальник Генштаба поставил задачи группировке «Центр»

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в зоне специальной военной операции заслушал доклады и поставил новые задачи группировке войск «Центр», сообщило Минобороны России.

«В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений», — говорится в сообщении.

Начальник Генштаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия, уточнили в российском военном ведомстве.

Герасимов на пункте управления общевойсковой армии также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики.

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