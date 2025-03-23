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Перечислены самые востребованные профессии на ближайшие пять лет

Источник:
«Российская газета»
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Наиболее острая нехватка персонала в ближайшие пять лет ожидается на производственных предприятиях, в строительной сфере и в логистике, рассказали эксперты.

Сейчас на одного сварщика приходится 12 вакансий, на одну швею — восемь. Дефицит работников связан с демографической ямой и перекрытым потоком трудовых мигрантов, пояснил «Российской газете» руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

В результате, по его словам, резко выросли заработные платы у особо дефицитных специалистов. Тем же сварщикам сегодня предлагают зарплату от 360 тысяч рублей в Москве и от 240 тысяч в регионах.

В связи с нехваткой будут расти зарплаты у представителей большинства рабочих специальностей, считает директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В числе ключевых профессий с высоким потенциалом дохода он назвал также курьеров и водителей.

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Уже сегодня зарплаты курьеров составляют в среднем 155 тысяч рублей, производственных рабочих — 147 тысяч рублей, водителей — 136 тысяч рублей, строителей — 130 тысяч рублей, отметил Кладов.

При этом в строительстве зарплаты продолжат расти у работников, занятых непосредственно на стройплощадках: каменщиков, бетонщиков, крановщиков, маляров. Среди водителей спрос останется высоким на тех, кто управляет общественным транспортом, грузовыми машинами и спецтехникой.



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Экономика #Рынок труда #Карьера
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