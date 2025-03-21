Плохие долги: зачем ЦБ «душит» кредитование в России

Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, сохраняя ключевую ставку на рекордно высоком уровне. В результате банки практически свернули кредитование россиян. Зачем это делается, объяснила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Понятно, что людям и бизнесу в моменте часто хочется взять побольше заемных денег, но последствия бывают резко негативными. Это можно сравнить со здоровым питанием: приятно есть сладости, но если этим злоупотреблять, здоровью будет нанесен вред, иногда фатальный», — сказала в интервью «Российской газете» Данилова.

По информации Банка России на 2024 год, кредиты имеют более 50 миллионов человек — это больше трети совершеннолетнего населения России. Люди должны банкам 37 триллионов рублей.

Кредитная нагрузка россиян рекордно растет с 2019 года. По данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», 28,6% заемщиков в России имеют больше трех действующих кредитов, еще 8,6% — от пяти ссуд. За последние два года доля заемщиков с пятью кредитами выросла вдвое.

Для охлаждения рынка кредитования Банк России использует ключевую ставку. С октября 2024 года она держится на рекордном уровне — 21%. ЦБ применяет также ограничительные (макропруденциальные) меры для коммерческих банков, которые делают невыгодными выдачу рискованных кредитов.

Перегрев кредитования

В экономике высокий уровень закредитованности несет риски для стабильности, для нормальной работы банков и финансовых рынков. Опасность накопления рисков зачастую не очевидна до тех пор, пока «гром не грянет», отметила глава департамента ЦБ.

В США в 2007-2008 годах люди не чувствовали надвигающейся беды. Американцы с радостью покупали дома в кредит по очень высоким ценам. Банки выдавали деньги всем подряд. Но оказалось, что люди по этим кредитам платить не могут. Проблемы на ипотечном рынке перекинулись на другие сегменты и в итоге вылились в масштабный глобальный кризис.

«Наша работа — не допускать перегревов в кредитовании (это когда его рост существенно отклоняется от роста ВВП) и ценовых пузырей как в ипотеке, так и в других сегментах рынка. Игнорировать риски — все равно что ходить по тонкому льду, достаточно совершить неосторожный шаг — и итог будет печальным», — пояснила Данилова.

Финансовое здоровье человека

Банк России изучает финансовое здоровье россиян. Для этого введен специальный индекс — показатель долговой нагрузки (ПДН). Это часть дохода, которую человек тратит на обслуживание своих долгов.

«Как и в медицине, чем здоровее человек, тем большую нагрузку он может себе позволить, и наоборот. Допустим, у человека критически высокий ПДН - 80% — значит, у него остается лишь 20% на все остальные расходы. Одобрять ему новые кредиты — крайне рискованно. Да и самому заемщику опасно еще больше влезать в долги. Поэтому мы ограничиваем кредитование таких заемщиков», — сказала Данилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему банки свернули кредитование

Сейчас такой человек не сможет получить новую кредитную карту до тех пор, пока не погасит часть долга и тем самым не снизит свою нагрузку. К высокой категории риска также относятся заемщики, которым приходится отдавать по долгам от 50% до 80% доходов. Поэтому по ним также действуют лимиты.

Совет эксперта

Данилова посоветовала россиянам не брать на себя чрезмерную долговую нагрузку, тем более когда процентные ставки такие высокие. «Если вы на скорости приближаетесь к перекрестку, где загорелся красный, нужно тормозить, даже если очень хочется проскочить», — призвала она.

«Кредитование будет дешевле для компаний и граждан, когда мы добьемся устойчивого замедления инфляции. Но и в этой ситуации наша политика продолжит стимулировать здоровое кредитование. Мы ожидаем, что банки будут сохранять разумные требования к кредитоспособности заемщиков», — заключила глава департамента Банка России.