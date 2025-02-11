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Вам отказано: почему банки свернули кредитование

Источник:
Sibnet.ru
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Российские банки стали повально отказывать клиентам в потребительских кредитах. В январе одобрено лишь 5% заявок. Участники рынка винят жесткую политику Банка России. А эксперты прогнозируют развитие нелегального кредитования.

В январе 2025 года уровень одобрения потребительских кредитов в банках снизился до рекордного минимума. Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики. 

«5% — это беспрецедентный уровень», — сказал «Известиям» директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, привел данные директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Виновата ключевая ставка

Рынок розничного кредитования в 2024-м стал падать в связи с жесткой политикой ЦБ, уверен Волков. Прежде всего речь о повышении ключевой ставки до рекордных 21% и, как следствие, повышении процентов по кредитам. Также сказалось ужесточение количественных ограничений на оформление ссуд высокорискованным заемщикам. 

В результате одновременно снижался спрос на кредиты со стороны клиентов и сокращался аппетит к риску со стороны финансовых организаций.

«Таким образом, с одной стороны, количество заявок на кредиты снижается... А с другой — уровень одобрения запросов на кредиты также существенно падает», — отметил Волков.

Рынок уже смирился с тем, что высокая ключевая ставка сохранится надолго, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому банки переориентируются с кредитования физлиц на размещение средств на депозитах Банка России и вложения в ценные бумаги. Так они получают нужную доходность с меньшим уровнем риска, пояснил эксперт.

Банк России сейчас также ведет борьбу диспропорциями в необеспеченном кредитовании. Из-за лимитов ЦБ сейчас практически невозможно получить второй или третий кредит в одни руки, а клиентам с высокой долговой нагрузкой и вовсе законодательно запрещены любые кредитные карты с середины 2024 года, обратил внимание Уклеин.

Чем это грозит

С точки зрения государства и финансового рынка эта политика рациональна, так как позволяет снизить риски в турбулентные времена. Но в этих условиях страдают добросовестные заемщики, у которых показатель долговой нагрузки высок из-за той же ипотеки. Теперь они не могут получить потребительские кредиты, например, на ремонт квартиры.

В итоге люди с хорошей кредитной историей вынуждены обращаться в микрофинансовые организации (МФО). С середины 2024 года заметен значительный переток клиентов в МФО, поскольку риск-политика у них более лояльная, сообщил Гамзаев. 

По данным «Скоринг бюро», доля микрозаймов в общем объеме выдач в декабре прошлого годы выросла до рекордных 70%.

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При этом ставки в МФР несоизмеримо выше. Сейчас по закону они не могут быть более 0,8% в день (или 292% годовых). Тогда как полная стоимость потребкредита в банке составляет в среднем 34%.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опасается, что высокая доля отказов в банках может подтолкнуть людей в сторону рынка серых кредиторов, который остается вне контроля Банка России.

Серые кредиторы работают под вывеской МФО. Среди них есть полулегальные, которые предлагают займы по среднерыночным расценкам. Они не передают данные в бюро кредитных историй и экономят на этом, не выполняют меры «по противодействие отмыванию денег», скрывают доходы от налогообложения и за счет этого покрывают риски невыплат. 

Есть и теневые кредиторы. Они только маскируются под МФО. Незаконно привлекают деньги, по сути, устраивая пирамиду. Берут запредельные проценты и требуют огромные штрафы за просрочку. Работают на пару с «теневыми» коллекторами. 

Кто выиграет

Розничные торговые сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, столкнулись со снижением потребительского спроса из-за недоступности потребительских кредитов. Участники рынка сообщили газете «Коммерсантъ» о затоваривании складов.

Ретейл надеялся на новогодние праздники, но даже они не оправдали ожиданий. Крупные дистрибьюторы приостановили закупки, опасаясь дальнейшего накопления нереализованной продукции, рассказали участники рынка.

В выигрышной позиции оказались маркетплейсы, использующие схемы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), которые не попадают под ограничения ЦБ. Они предлагают потребителям покупать товары с оплатой частями, без переплат и начисления процентов. Еще один плюс этой схемы — она не отражается в кредитной истории.

Но и вольнице рынка BNPL скоро, вероятно, придет конец. В Госдуме разработан законопроект о его регулировании Банком России.

Что дальше

В первом полугодии 2025 года сохранится тренд на «дорогие» кредиты и рост отказов в выдачи займов частным клиентам. 

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, при сохранении ключевой ставки на сегодняшнем уровне в 21% ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Но ее возможное снижение во второй половине года может смягчить правила игры. 

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Топ комментариев

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...