НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»

Источник:
Sibnet.ru
506 3

Россия развернула в зоне спецоперации танки Т-72Б3М, оснащенные комплексом активной защитой (КАЗ) «Арена-М», пишет со ссылкой на экспертов издание Military Watch Magazine.

Кадры с передовой подтвердили, что Вооруженные силы России развернули на передовой усовершенствованную модификацию основного боевого танка Т-72Б3М, которая оснащена новым комплексом активной защиты «Арена-М», отмечает издание.

«Арена-М» использует радиолокационную систему для непрерывного отслеживания пространства на предмет угроз. При обнаружении летящего к танку боеприпаса, КАЗ засекает его, рассчитывает траекторию и запускает боевые защитные элементы для его уничтожения, пояснили эксперты.

Установка «Арены-М» на Т-72Б3М свидетельствует о том, что этот тип танка по-прежнему проходит через дорогостоящую модернизацию, даже будучи гораздо старше своих «собратьев» в лице Т-80БВМ, Т-90М и Т-14, констатирует издание.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» впервые на видео показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты «Арена-М».

Тема: Военная операция на Украине
Украинцы побросали в Курской области лучшее западное оружие
СМИ узнали о примерной дате достижения перемирия на Украине
Белый дом заявил о критическом положении ВСУ в Курской области
Президент Чехии признался, что Украина не имела шансов на победу
смотреть все
Оборона #Оружие #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Минобороны после приказа Путина сбило собственные дроны
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин выставил условие перемирия с Украиной
30
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
22
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
19
Минобороны после приказа Путина сбило собственные дроны