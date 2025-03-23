Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»

Россия развернула в зоне спецоперации танки Т-72Б3М, оснащенные комплексом активной защитой (КАЗ) «Арена-М», пишет со ссылкой на экспертов издание Military Watch Magazine.

Кадры с передовой подтвердили, что Вооруженные силы России развернули на передовой усовершенствованную модификацию основного боевого танка Т-72Б3М, которая оснащена новым комплексом активной защиты «Арена-М», отмечает издание.

«Арена-М» использует радиолокационную систему для непрерывного отслеживания пространства на предмет угроз. При обнаружении летящего к танку боеприпаса, КАЗ засекает его, рассчитывает траекторию и запускает боевые защитные элементы для его уничтожения, пояснили эксперты.

Установка «Арены-М» на Т-72Б3М свидетельствует о том, что этот тип танка по-прежнему проходит через дорогостоящую модернизацию, даже будучи гораздо старше своих «собратьев» в лице Т-80БВМ, Т-90М и Т-14, констатирует издание.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» впервые на видео показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты «Арена-М».