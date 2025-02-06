Т-90М впервые показали с комплексом активной защиты «Арена-М»

Концерн «Уралвагонзавод» впервые на видео показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М».

Концерн в своем телеграм-канале опубликовал видео с заводского полигона, на котором на Т-90М отчетливо видны элементы КАЗ «Арена-М» — РЛС, датчики и боевые элементы.

Согласно открытым данным, модернизированный комплекс активной защиты сможет защищать танк не только от противотанковых реактивных гранат и управляемых ракет, но и от дронов. В том числе система обеспечит защиту машины сверху.

В состав комплекса «Арена-М» входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью. Она обнаруживает подлетающие к танку опасные объекты. Для их поражения применяются боеприпасы узконаправленного действия, размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

По своей компоновке Т-90М «Прорыв» — самый продвинутый танк в мире. Он имеет высокоточную многоканальную систему управления огнем и автоматизированную систему боевого управления в тактическом звене.