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Т-90М впервые показали с комплексом активной защиты «Арена-М»

Источник:
Sibnet.ru
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Концерн «Уралвагонзавод» впервые на видео показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М».

Концерн в своем телеграм-канале опубликовал видео с заводского полигона, на котором на Т-90М отчетливо видны элементы КАЗ «Арена-М» — РЛС, датчики и боевые элементы.

Согласно открытым данным, модернизированный комплекс активной защиты сможет защищать танк не только от противотанковых реактивных гранат и управляемых ракет, но и от дронов. В том числе система обеспечит защиту машины сверху.

В состав комплекса «Арена-М» входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью. Она обнаруживает подлетающие к танку опасные объекты. Для их поражения применяются боеприпасы узконаправленного действия, размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

По своей компоновке Т-90М «Прорыв» — самый продвинутый танк в мире. Он имеет высокоточную многоканальную систему управления огнем и автоматизированную систему боевого управления в тактическом звене.

«Прорыв»: как Т-90 стал лучшим российским танком
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

pepelmetal

Нилох видимо и правда решил сделать украину опустошенной, во всех смыслах этого слова

mosquito__2010

сырьевой не придаток. сырьевая не колония не рабов.

pepelmetal

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей"...

kaisik

Ну это было сразу понятно земля ресурсы просто Трамп озвучил.