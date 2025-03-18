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Глава Минфина России анонсировал «большую приватизацию»

Источник:
РИА Новости
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Глава Минфина Антон Силуанов
Глава Минфина Антон Силуанов
Фото: © пресс-служба Кремля

Министерство финансов России подготовит предложения по «большой приватизации», сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его словам, Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну. «В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — уточнил Силуанов.

Он напомнил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии.

Кремль ранее называл «весьма интересной» идею о перезапуске приватизации в России.


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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют