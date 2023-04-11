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Кремль назвал «весьма интересным» перезапуск приватизации

Источник:
«Коммерсантъ»
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Идея главы ВТБ Андрея Костина о перезапуске приватизации в России является «весьма интересной», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что на данном этапе инициатива не обсуждается в Кремле.

«Безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся», — отметил Песков.

Костин ранее заявил, что перезапуск приватизации в России мог бы стать источником денег для создания новой модели роста экономики. Глава ВТБ подчеркнул, что приватизация неоднократно доказывала свою эффективность.

Среди плюсов новой приватизации Костин также назвал «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, формирование новой генерации менеджеров».

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Экономика #Деньги #Россия
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