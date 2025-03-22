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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военный самолет США столкнулся с «роем» НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот военного самолета США сообщил о встрече с НЛО, инцидент произошел в небе над Флоридой.

Самолет окружил рой светящихся шаров. Контакт привел к помехам в связи и образованию свечения вокруг самолета, следует из попавших в Сеть переговоров пилота с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS).

Для оценки ситуации на место инцидента был направлен Lockheed AC-130 Spectre, утверждает портал Ufosightingsdaily.com, который специализируется на отслеживании подобных событий.

Несмотря на полученную информацию об НЛО, военные официально никак не прокомментировали инцидент. Отмечается, что военный самолет не получил повреждений и благополучно вернулся на базу.

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Оборона #Армия #Мистика
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Топ комментариев

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

physx

Естественно не твоя, твоя униан

fender1984

А чё толку от «непрямых переговоров», если учесть то, что и от «прямых» переговоров толку с гулькин нос.

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище