Военный самолет США столкнулся с «роем» НЛО

Пилот военного самолета США сообщил о встрече с НЛО, инцидент произошел в небе над Флоридой.

Самолет окружил рой светящихся шаров. Контакт привел к помехам в связи и образованию свечения вокруг самолета, следует из попавших в Сеть переговоров пилота с диспетчером Восточного сектора противовоздушной обороны (EADS).

Для оценки ситуации на место инцидента был направлен Lockheed AC-130 Spectre, утверждает портал Ufosightingsdaily.com, который специализируется на отслеживании подобных событий.

Несмотря на полученную информацию об НЛО, военные официально никак не прокомментировали инцидент. Отмечается, что военный самолет не получил повреждений и благополучно вернулся на базу.