Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий назвал президента
Белоруссии Александра Лукашенко «тараканом». Так он ответил на высказывание белорусского
лидера, назвавшего Владимира Зеленского «гнидой».
Лукашенко ранее в интервью журналистке телеканала «Россия 1»
Ольге Скабеевой заявил, что Зеленский был ему близок, «как сын», но «поступил
как гнида».
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал в ответ написал Тихий в соцсети X.
В 2023 году Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой». Это произошло после атаки на российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах.