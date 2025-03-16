НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пресс-секретарь МИД Украины обозвал Лукашенко «тараканом»

Источник:
Sibnet.ru
345 4

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «тараканом». Так он ответил на высказывание белорусского лидера, назвавшего Владимира Зеленского «гнидой».

Лукашенко ранее в интервью журналистке телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой заявил, что Зеленский был ему близок, «как сын», но «поступил как гнида».

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал в ответ написал Тихий в соцсети X.

В 2023 году Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой». Это произошло после атаки на российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах.

Еще по теме
Трамп пообещал наслать на хуситов «адские муки»
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Зеленский утвердил группу по мирным переговорам
США предрекли Европе «цивилизационное самоубийство»
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Обсуждение (4)
Картина дня
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Пресс-секретарь МИД Украины обозвал Лукашенко «тараканом»
Трамп пообещал наслать на хуситов «адские муки»
Мошенники нашли способ получать доступ к чужим SIM‑картам
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
35
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
22
Украина согласилась на прекращение огня
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме
22
Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster