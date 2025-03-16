Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «тараканом». Так он ответил на высказывание белорусского лидера, назвавшего Владимира Зеленского «гнидой».

Лукашенко ранее в интервью журналистке телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой заявил, что Зеленский был ему близок, «как сын», но «поступил как гнида».

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал в ответ написал Тихий в соцсети X.

В 2023 году Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой». Это произошло после атаки на российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах.