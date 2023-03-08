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Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «просто гнидой» за попытку подрыва российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент»,— сказал Лукашенко.


Он напомнил, что Киев ранее предлагал ему заключить пакт о ненападении. «На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". "Нет, давайте подпишем договор под покровительством ООН, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Лукашенко.

По его словам, ранее в Белоруссии задержали агента Службы безопасности Украины, совершившего попытку подрыва российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи.

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Политика #Мир #Видеоновости #Курьезы
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