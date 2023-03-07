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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко заявил о задержании группы украинских террористов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании агента СБУ, пытавшегося уничтожить российской самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 на аэродроме в Мачулищах.

Разработанная Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) операция по уничтожению А-50 провалилась — террорист и его пособники задержаны, приводит БелТА заявление Лукашенко.

«То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — сказал президент.

По его словам, операцию «против Белоруссии» начали готовить от пяти до восьми месяцев назад. Был подготовлен террорист — гражданин России с украинским паспортом, родившийся в Кривом Роге, но живший в Крыму. «Айтишник или хорошо разбирающийся в ИТ-технологиях», — уточнил Лукашенко.

A-50 прибыл в Белоруссию в январе в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. 26 февраля в телеграм-каналах появилось сообщение об уничтожении самолета. В Сети опубликовали видео с пролетом дрона над аэродромом.

Впоследствии оказалось, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения цел и продолжает совершать вылеты с аэродрома в Мачулищах.

Тема: Военная операция на Украине
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