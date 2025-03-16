Европейские войска могут быть отравлены на территорию Украину и Россия не имеет права этому препятствовать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то не России решать, соглашаться или нет», — приводит слова Макрона, сказанные им в интервью французским СМИ.

Ранее стало известно, что франко-британский план по отправке на Украину так называемых миротворцев находится на финальной стадии согласования.

По словам Макрона, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках, чтобы проводить программы по обучению» и демонстрировать «долгосрочную поддержку» для Киева.

Россия не потерпит войск стран НАТО на Украине, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России», — подчеркнул он.