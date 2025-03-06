Россия не станет безучастно наблюдать за появлением войск НАТО на Украине под видом миротворцев и не потерпит подобных действий со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

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Он обратил внимание на последнее нервное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы и для противодействия этой угрозе необходимо направить войска на Украину.

«Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине», — подчеркнул министр иностранных дел России.