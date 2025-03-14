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Омский зоопарк оштрафовали за неглубокий бассейн для бегемота

Источник:
Sibnet.ru
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Бегемот Кениг в Большереченском зоопарке
Фото: © Большереченский зоопарк

Единственный в России сельский зоопарк в поселке Большеречье под Омском заплатит 10 тысяч рублей штрафа за недостаточно глубокий бассейн для бегемота, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В мае 2024 года зверинец проверило местное управление Россельхознадзора и нашло нарушения условия содержания бегемота. Большереченский зоопарк получил предписание оборудовать для животного уличный вольер площадью не менее 500 квадратных метров с водоемом 3 х 3 метра и глубиной не менее двух метров.

В январе проверка показала, что уличный вольер соответствует норме, а бассейн мелковат — его глубина 1,8 метра. Зоопарк оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Директор зоопарка Юлия Сырецкая пояснила ТАСС, что «некоторые работы невозможно проводить зимой, но к лету территория будет готова. Она сразу предупредила, что бегемот не будет плескаться в прозрачной воде, потому что это «животное, которое живет в грязи».

Бегемот Кениг в этом году отметит 37-летие. В 2004 году он сбежал из вольера в речку Большую и напугал местных рыбаков.

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Жизнь #Город #Омск
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