Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций

Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сгенерировали лазерный импульс с рекордной пиковой мощностью, сопоставимой с энергией миллиона атомных электростанций.

«Управление сверхсильными пучками на фемтосекундном уровне — мощный инструмент для различных научных дисциплин», — отмечается в статье исследовательской группы, опубликованной на сайте Physical Review Letters.

Луч был сформирован из сжатого и модифицированного пучка электронов, который разогнали в ускорителе до 99% скорости света. Его пиковая мощность стала рекордной в истории подобных установок — один квадриллион ватт.

Лазер такой мощности открывает возможности для изучения структуры материи и процессов в экстремальных условиях.