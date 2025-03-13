НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций

Источник:
Sibnet.ru
1048 0
Ускоритель для лазера
Ускоритель для лазера
Фото: SLAC

Американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сгенерировали лазерный импульс с рекордной пиковой мощностью, сопоставимой с энергией миллиона атомных электростанций.

«Управление сверхсильными пучками на фемтосекундном уровне — мощный инструмент для различных научных дисциплин», — отмечается в статье исследовательской группы, опубликованной на сайте Physical Review Letters.

Луч был сформирован из сжатого и модифицированного пучка электронов, который разогнали в ускорителе до 99% скорости света. Его пиковая мощность стала рекордной в истории подобных установок — один квадриллион ватт.

Лазер такой мощности открывает возможности для изучения структуры материи и процессов в экстремальных условиях.

Еще по теме
Песню Летова «Все идет по плану» отправили в космос
Обнаружена неожиданная польза алкоголя
Установлен рекорд продолжительности жизни с искусственным сердцем
Археологи обнаружили древний подземный город
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Н. Рожнов 1983

В таком случае, для чего нужен ЕГЭ? Ведь суть этого экзамена в том, чтобы дать возможность талантливым...

senik

Дискриминация по географическому признаку. Позор Матвиенко.

HAAN27

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко родилась в Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР)...

Danilon

Люди во все времена и на всей земле едут туда, где есть перспективы и крутятся деньги. А у условного...