«Ростех» назвал преимущество БМП‑2М перед Bradley

Российская БМП-2М в отличие от американской боевой машины пехоты Bradley имеет «длинную руку», позволяющую доставать противника на расстоянии в 8 километров, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Боевая машина пехоты с боевым модулем «Бережок» — глубокая модернизация БМП-2. В ней усиленная броня и подвеска, стоит новое вооружение, система управления огнем.

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«Бережок» вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, четырьмя ракетами «Корнет» и автоматическим гранатометом. БМП оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом, автоматом сопровождения.

БМП-2М в состоянии уничтожать бронетехнику и живую силу противника на расстоянии в 8 километров. И, как считают в «Ростехе», такая «длинная рука» может только сниться американской боевой машине пехоты Bradley.