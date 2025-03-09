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«Ростех» назвал преимущество БМП‑2М перед Bradley

Источник:
Sibnet.ru
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БМП-2М
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российская БМП-2М в отличие от американской боевой машины пехоты Bradley имеет «длинную руку», позволяющую доставать противника на расстоянии в 8 километров, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Боевая машина пехоты с боевым модулем «Бережок» — глубокая модернизация БМП-2. В ней усиленная броня и подвеска, стоит новое вооружение, система управления огнем.

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«Бережок» вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, четырьмя ракетами «Корнет» и автоматическим гранатометом. БМП оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом, автоматом сопровождения.

БМП-2М в состоянии уничтожать бронетехнику и живую силу противника на расстоянии в 8 километров. И, как считают в «Ростехе», такая «длинная рука» может только сниться американской боевой машине пехоты Bradley.

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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

карат11

Это уже проходили, старо и неосуществимо.

RS1981

Анализ его текста показывает, что американцв и русские он написал с маленькой буквы, англичан с большой...

c2h5oh76

старый, так ты глюк нафантазированый?

pepelmetal

Так же в меморандуме прописано о нейтральности и внеблоковом статусе окраины