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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США остановили военную помощь: сколько продержится Украина

Источник:
Sibnet.ru
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Пентагон приостановил всю военную помощь Украине. Президент США Дональд Трамп твердо вознамерился склонить своего украинского коллегу Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Киев критически зависим от американских поставок, их прекращение может привести к обвалу фронта.
Оружие для армии Украины
США были важнейшим поставщиком оружия для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Трамп не увидит добросовестную приверженность к мирным переговорам со стороны украинцев», — приводит телеканал Fox News заявление высокопоставленного представителя Белого дома.

Как уточнил Пентагон, «приостановка распространяется на всю военную технику США, которая не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и судами или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше».

Это решение стало следствием недавнего скандала, когда Зеленский в ходе переговоров в США в ответ на призывы к переговорам нахамил Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В итоге президент Украины был изгнан из Белого дома вместе со своей командой. 

Трамп тогда заявил, что продолжит разговор с Зеленским лишь после того, как тот примет американские условия по мирному урегулированию конфликта.

Чего лишится Украина

«Воздействие будет большим. Я бы назвал его калечащим», — сказал CNN старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Кансиан. По его мнению, Украина лишится половины поставляемых Западом вооружений, военной техники и боеприпасов.

Европа возместить их не сможет, считает эксперт. И дело даже не в возмещении объемов, а в том, что США поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически важные элементы обороны, уточнил он. 

Аналитики говорят, что остановка поставок катастрофически скажется сразу на нескольких направления:

  • противовоздушной обороне. Речь идет о ракетах к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Это единственные в ВСУ системы большой дальности, способные перехватывать баллистические ракеты;

  • высокоточном оружии. Украина может остаться без ракет HIMARS и ATACMS. Это самые совершенные средства в арсенале Украины для нанесения точечных ударов на тактическом и оперативно-тактическом уровнях;

  • бронетехнике. ВСУ может остаться без обещанных БМП M2 Bradley, БТР Stryker и множестве других современных машин, включая дефицитную инженерную технику;

  • артиллерии. США поставляют Киеву значительную долю артиллерийских боеприпасов, в том числе управляемых. А Украина и без того испытывает в них дефицит;

  • связи. Система связи и боевого управления в Вооруженных силах Украины во многом построена на американской технике.

Как отразится на фронте

Украинские эксперты говорят, что ВСУ без военной помощи со стороны США смогут продержаться еще примерно полгода. Экс-советник президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает этот прогноз слишком оптимистичным.

«Без американской помощи через полтора-два месяца все начнет рушиться. Да даже если полгода продержится — что дальше?» — отметил он.

По словам Кансиана, форсированная военная помощь из Европы не даст Украине сразу «рухнуть с обрыва». Но «когда поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта», — добавил он.

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«Линия фронта под давлением русских продолжит прогибаться, и в итоге наступит момент, когда она "сломается". Тогда Украине придется принять катастрофическое для нее решение — пойти на мирное урегулирование на условиях России, — полагает Кансиан.

Окружение Трампа рассчитывает, что Зеленский не будет дожидаться обвала фронта и раньше пойдет на мирные переговоры. «Украинцы не думали, что мы настроены серьезно. Нам пришлось устроить демонстрацию», — сказал Fox News представитель Белого дома.

«То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, — это очевидно. Если США перестанут им быть или приостановят поставки — это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Оружие #Аналитика
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