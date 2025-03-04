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СМИ узнали о планах США по смягчению санкций против России

Источник:
Reuters
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Администрация президента США Дональда Трампа подготовит перечень антироссийских санкций, которые могут быть сняты или смягчены, рассказали агентству Reuters источники в Вашингтоне.

Госдепартамент и Министерство финансов США сейчас готовят предложение по снятию санкций с отдельных российских компаний и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов, рассказали источники.

Они связывают это со стремлением Трампа восстановить отношения с Москвой и прекратить украинский конфликт. Санкции США могут быть ослаблены не сразу, а по мере переговоров с Россией, отметили собеседники агентства.

Ранее Трамп не исключил, что «в какой-то момент» Вашингтон может отменить ограничения против Москвы.

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Политика #Мир #Санкции
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