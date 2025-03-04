Так называемый добавленный сахар в рационе человека существенно повышает риск развития аденокарциномы желудка, выяснили бразильские ученые.

Результаты исследования опубликовал журнал BMC Medicine. Специалисты учили данные 1751 человек из регионов с высокой заболеваемостью раком желудка. На аденокарциному приходилось более 90% случаев такой онкологии.

Выяснилось, что все заболевшие предпочитали нездоровый фастфуд, который включал переработанное мясо и сладкие газированные напитки.

Особенно опасным продуктом оказался добавленный сахар. Он отличается от натуральных сахаров в фруктах и овощах и резко повышает риск онкологического заболевания — на 7–21%, подсчитали исследователи.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, добавленный сахар должен составлять не более 10% от ежедневных калорий. На типовой диете в 2 тысячи калорий это 50 граммов в день.

Добавленный сахар — это сахар, который добавляют в продукты в процессе производства, чтобы улучшить вкус или увеличить срок хранения. Он содержится не только в кондитерских изделиях, йогурте и напитках, но также в хлебе, соусах, колбасах, сосисках, полуфабрикатах.