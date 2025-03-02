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Шестиствольную морскую артсистему поставили на КамАЗ в России

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы заметили в России крайне необычную систему вооружений — корабельную шестиствольную артиллерийскую установку АК-306, установленную в кузове грузовика КамАЗ.

Судя по всему, армейские умельцы приспособили 30-миллиметровую скорострельную морскую артсистему АК-306 для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами. В качестве базы для нее использовали трехосный КамАЗ-5350.


АК-306 оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на дальности до 5 тысяч метров. Скорострельность установки — 1000 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда — 880 метров в секунду. Масса — 1100 килограммов.

Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО используют корабельные установки 2М3М со спаренными 25-миллиметровымим автоматическими пушками. Их устанавливают на гусеничном тягаче МТ-ЛБ.

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