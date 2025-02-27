Адвокат раскритиковал новый закон о кибербезопасности

Госдума рассмотрит масштабный пакет поправок о борьбе с кибермошенничеством. Ряд предлагаемых мер, среди которых запреты на использование иностранных мессенджеров и расширение полномочий банков, вызвали опасения адвоката.

Новые меры противодействия мошенникам давно назрели — в 2024 году число киберпреступлений в России превысило 765 тысяч, это около 40% от общего числа преступлений, отметил адвокат и эксперт в области уголовного права Владимир Глыбочко в интервью Ferra.ru.

Законопроект по защите граждан от киберпреступлений разработан правительством по поручению президента Владимира Путина, в середине февраля его внесли в Госдуму. Парламентарии рассмотрят инициативу в ближайшее время, реализация реформы запланирована на 2025–2026 годы.

В основе документа лежит создание Единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Этот сервис позволит госорганам отслеживать кибератаки в режиме реального времени, банкам приостанавливать подозрительные переводы, а операторам связи блокировать мошеннические звонки.

Однако у законопроекта есть спорные моменты. Один из них — запрет на использование популярных мессенджеров для официальных коммуникаций между гражданами и организациями. По мнению Глыбочки, это ограничит удобство общения с госучреждениями и банками.

Эксперт также отметил, что вызывают вопросы новые полномочия банков «замораживать» подозрительные транзакции. С одной стороны, это может защитить клиентов от мошенников, но с другой — возрастает риск, что по формальным признакам будут блокироваться средства добросовестных граждан .

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что принятие документа продемонстрирует обществу реальные меры по борьбе с цифровыми угрозами. При этом эксперт считает, что эффективность во многом будет зависеть от подзаконных актов, которые определят, как именно будет реализован новый закон.