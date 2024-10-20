Эксперт объяснил, как смартфоны шпионят за людьми

Смартфоны наблюдают за людьми по большей части в рекламных целях, рассказал специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Робин Квятковский.

«Смартфоны — внимательные наблюдатели. Они часто и подолгу следят за нами, почти все время — в рекламных целях. Они привязаны к бесчисленному количеству сетей, передают информацию приложениям, сайтам и программному обеспечению, которые собирают историю поиска в интернете, покупательские привычки, геолокацию...», — пояснил Квятковский в интервью французскому изданию Le Parisien.

Но, по его словам, разговоры о том, что смартфоны прослушивают разговоры людей, мягко говоря, преувеличены. Люди, которые говорят об этом, исходят из когнитивного предубеждения, называемого «иллюзией частотности».

«Мы упоминаем что-то в разговоре, и через несколько часов или на следующий день обращаем внимание на какую-то рекламу, связанную с этой темой. Но мы просто забываем, что за это время видели несколько десятков других реклам — и не обратили на них особого внимания. Так что тут нет причинно-следственной связи», — сказал эксперт.

Квятковский посоветовал использовать программы-блокировщики рекламы, чтобы ее не видеть. Он также рекомендовал всегда нажимать «использовать только один раз», когда приложение просит разрешить сбор геолокационных данных.