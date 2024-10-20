НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт объяснил, как смартфоны шпионят за людьми

Источник:
Le Parisien
356 0

Смартфоны наблюдают за людьми по большей части в рекламных целях, рассказал специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Робин Квятковский.

«Смартфоны — внимательные наблюдатели. Они часто и подолгу следят за нами, почти все время — в рекламных целях. Они привязаны к бесчисленному количеству сетей, передают информацию приложениям, сайтам и программному обеспечению, которые собирают историю поиска в интернете, покупательские привычки, геолокацию...», — пояснил Квятковский в интервью французскому изданию Le Parisien.

Но, по его словам, разговоры о том, что смартфоны прослушивают разговоры людей, мягко говоря, преувеличены. Люди, которые говорят об этом, исходят из когнитивного предубеждения, называемого «иллюзией частотности».

«Мы упоминаем что-то в разговоре, и через несколько часов или на следующий день обращаем внимание на какую-то рекламу, связанную с этой темой. Но мы просто забываем, что за это время видели несколько десятков других реклам — и не обратили на них особого внимания. Так что тут нет причинно-следственной связи», — сказал эксперт.

Квятковский посоветовал использовать программы-блокировщики рекламы, чтобы ее не видеть. Он также рекомендовал всегда нажимать «использовать только один раз», когда приложение просит разрешить сбор геолокационных данных.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Можно ли есть мороженное, когда болит горло
Секс‑гуру перечислила 8 шагов к множественным оргазмам
Правило пяти секунд: можно ли есть упавшую на пол еду
Роспотребнадзор предупредил о вредном крахмале
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстан отказался вступать в БРИКС
Зеленский впервые публично раскрыл свой «план победы» над Россией
Макрон указал Нетаньяху, что Израиль был создан решением ООН
ФАС заинтересовалась аномальной наценкой на хлеб
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
68
Казахстан отказался вступать в БРИКС
35
Зеленский потребовал ядерное оружие вместо НАТО
31
Медведев заявил о попытке Украины создать «грязную бомбу»
30
Зеленский впервые публично раскрыл свой «план победы» над Россией
29
Астрономы попытались подслушать переговоры инопланетян