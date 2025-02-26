«Автоваз» назвал условие возвращения Renault в Россию

Французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиардов рублей, вложенные в развитие производства «Автоваза», заявил президент российской автомобилестроительной компании Максим Соколов.

Renault ежегодно направлял на обновление мощностей «Автоваза» около 20-22 миллиардов рублей, приводит ТАСС слова Соколова. При этом после его ухода инвестпрограмма компании ежегодно увеличивалась: в 2023 году она составила более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам. В 2025 году объем инвестиций составит минимум 45 миллиардов рублей, отметил он.

«Они (инвестиции) превосходят те среднегодовые объемы инвестиций, которые были в свое время сделаны предыдущим акционером Renault в начале 20-х годов <…> То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом цена входа не будет равна цене выхода за один рубль», — сказал Соколов.

Компания Renault ушла из России в 2022 году, все ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, доля Renault в «Автовазе» — институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что компанию Renault вряд ли ждут хорошие перспективы возвращения в Россию. Московский автозавод Renault перешел в собственность города, и на нем развернуто производство автомобилей «Москвич».