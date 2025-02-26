НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Автоваз» назвал условие возвращения Renault в Россию

Источник:
ТАСС
705 3

Французский автоконцерн Renault должен будет возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиардов рублей, вложенные в развитие производства «Автоваза», заявил президент российской автомобилестроительной компании Максим Соколов.

Renault ежегодно направлял на обновление мощностей «Автоваза» около 20-22 миллиардов рублей, приводит ТАСС слова Соколова. При этом после его ухода инвестпрограмма компании ежегодно увеличивалась: в 2023 году она составила более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам. В 2025 году объем инвестиций составит минимум 45 миллиардов рублей, отметил он.

«Они (инвестиции) превосходят те среднегодовые объемы инвестиций, которые были в свое время сделаны предыдущим акционером Renault в начале 20-х годов <…> То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом цена входа не будет равна цене выхода за один рубль», — сказал Соколов.

Компания Renault ушла из России в 2022 году, все ее активы в стране перешли в госсобственность: акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, доля Renault в «Автовазе» — институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что компанию Renault вряд ли ждут хорошие перспективы возвращения в Россию. Московский автозавод Renault перешел в собственность города, и на нем развернуто производство автомобилей «Москвич».

Еще по теме
Страховка для Aurus и их ремонт после ДТП взволновали депутатов
Новый российский автомобиль Tenet впервые попал на фото
Глава Renault высказался о возвращении концерна в Россию
Неприличное слово услышали в рекламе китайского автомобиля
смотреть все
Авто #Автопром #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Как будут изымать заброшенные дачные участки
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!

жизнилюб

не верьте никому вообще....сколько раз они кидали....?????