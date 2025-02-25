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Сибирь оказалась лидером по майнингу криптовалюты

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутская область оказалась лидером по майнерам в России по итогам 2024 года. В Приангарье действует 10% от всех выявленных майнинговых ферм, следует из исследования МТС. В топ-10 также вошла Новосибирская область с показателем в 3% ферм.

Среди других лидеров Москва и Московская область (9% и 8% соответственно), Башкортостан и Краснодарский край (по 4%). Кроме Новосибирской области, по 3% майнинговых ферм работают в Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

Всего за 2024 год в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, что на 7% больше, чем годом ранее. Суммарная мощность этих ферм оценивается более чем в 11 ГВт. Наиболее активно в России добывают Bitcoin (90% мощностей).

Наблюдается значительный рост активности майнеров в ряде регионов: Тюменская область (+49%), Свердловская область (+42%), ХМАО (+36%), Пермский край (+30%), Челябинская область (+32%), Башкортостан (+24%), Самарская область (+20%), Красноярский край (+6%). Это говорит о бурном развитии криптодобычи в России.

Майнеров выявляют с помощью технологии EnergyTool МТС, использующий ИИ и машинное обучение. Система анализирует данные более 50 крупных энергетических компаний и промышленных предприятий. Технология позволяет выявлять аномалии энергопотребления и определять локации возможных хищений электроэнергии, в том числе майнинговых ферм.

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